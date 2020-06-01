Украина в ТКГ выступила за восстановление украинского законодательства в ОРДЛО

Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 15 июня выступила за полное восстановление украинского законодательства на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Речь, в частности, шла о необходимости восстановления систем налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля и проведения инвентаризации государственного и частного имущества.

"Речь идет о состоянии предприятий всех форм собственности, в том числе отделений банковских учреждений", – говорится в сообщении.

Помимо этого, представители Украины настаивали на обеспечении украинскими операторами функционирования мобильной связи на этих территориях.

Также крайне важным Украина считает вопрос водоснабжения потребителей Луганской области.

"Украинская делегация подчеркнула, что для Украины вопрос экологии является важным, и подтвердила готовность обсуждать эту проблематику во время последующих консультаций социально-экономической группы", – отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

С 9 июня переселенцы с Донбасса (журналист Сергей Гармаш, блогер и журналист Денис Казанский, врач-травматолог Константин Либстер и юрист, глава ОО "Луганское землячество" Вадим Горан) будут принимать участие в заседаниях политической подгруппы в трехсторонней контактной группе по Донбассу.