"Дій вдома". 40 тыс. украинцев установили приложение для контроля самоизоляции

Приложение "Дій вдома" было создано для мониторинга режима обязательного самоизоляции

Государственное приложение "Дій вдома" по состоянию на 17:20 15 июня контролирует соблюдение самоизоляции более 40,3 тысячи человек.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"По состоянию на сейчас – 40 314 человек", – сказано в сообщении.

Приложение "Дій вдома" было создано для мониторинга режима обязательного самоизоляции, на которой должны находиться граждане, прибывшие из-за рубежа, с подтверждением или подозрением на заражение COVID-19.

Контроль соблюдения самоизоляции с «Дій вдома» происходит с помощью регулярных сообщений в приложении в произвольные промежутки времени в течение дня и проверки соответствия фотографии лица человека эталонной фотографии, сделанной во время установки мобильного приложения, и геолокации мобильного телефона в момент фотографирования.

В случае получения уведомления гражданину необходимо в течение 15 минут с помощью приложения сделать фото своего лица.

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