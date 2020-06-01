Суд отправил Стерненко под домашний арест на 60 суток

Его готовы были взять на поруки экс-глава Минздрава Ульяна Супрун и ряд нардепов

Шевченковский районный суд Киева в качестве меры пресечения для бывшего главы одесского Правого сектора Сергея Стерненко избрал круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток. Об этом сообщает Лига.нет.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила для Стерненко домашний арест. Сам Стерненко и его защита просили суд полностью отказать прокуратуре.

Стерненко после оглашения решения суда заявил журналистам, что судья назначил ему домашний арест в военной части в Одессе.

Готовность взять Стерненко на поруки выразили несколько нардепов и экс-глава Минздрава Ульяна Супрун. На заседании суда присутствовали нардепы из фракций "Голос", "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

Напомним, 11 июня, СБУ сообщила Стерненко о подозрении по ч.1 ст.115 и ч.2 ст.263 УК – умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия. Сам активист заявил, что не совершал убийства. Дело касается нападения на Стерненко в июле 2018 года.

По версии СБУ, нападавшие на Стерненко Иван Кузнецов и Александр Исайкул действительно хотели запугать и нанести телесные повреждения активисту. Именно поэтому их действия квалифицированы по ч.4 ст.296 УК (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия – от 3 до 7 лет тюрьмы).

Но впоследствии Кузнецов убежал с места событий, а Стерненко догнал его и нанес еще несколько ударов ножем, в т.ч. и тот, который стал смертельным – в сердце. В ведомстве отметили, что такие действия не подпадают под необходимую самооборону и должны квалифицироваться как умышленное убийство.

Как ранее сообщал Фокус:

В начале мая ультрас "Динамо" заявили, что готовы выйти на массовые протесты, если одесскому активисту Сергею Стерненко будет предъявлено подозрение в убийстве или он будет задержан правоохранительными органами.