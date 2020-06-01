За сутки 15 июня на Донбассе четверо раненых
По данным разведки, за минувшие сутки были ранены трое боевиков
За минувшие сутки, 15 июня, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из минометов, ПТРК, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника, сообщил штаб ООС.
Вследствие обстрелов трое воинов Объединенных сил получили ранения, а еще один – боевую травму.
По данным разведки, за минувшие сутки были ранены трое боевиков.
С начала текущих суток зафиксирован один обстрел – вблизи Орехово. В ответ украинские военнослужащие применили дежурные огневые средства.
Как ранее сообщал Фокус:
- Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов обвинил Украину в фактическом выходе из Минского процесса.
- Такая реакция РФ связана с тем, что с 9 июня переселенцы с Донбасса будут принимать участие в заседаниях политической подгруппы в трехсторонней контактной группе по Донбассу.
- "Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил. Такая позиция фактически означает выход Украины из Минского процесса", – сказал по этому поводу Грызлов.