Комитет Рады поддержал проект закона о запрете "акустического насилия" в транспорте

В случае принятия законопроекта, слушать музыку и смотреть фильмы в транспорте можно будет только в наушниках

Комитет Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры поддержал законопроект "о запрете акустического насилия". Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Евросолидарности" Владимир Вятрович.

По словам Вятровича, проект закона инициировала общественность, а внесли его в парламент 15 депутатов из разных фракций ("Голос", "Евросолидарность", "Батькивщина", "Слуга народа" и группа "За будущее").

"Если законопроект проголосуют на пленарном заседании, украинцы смогут, как во всем цивилизованном мире, ехать в тишине или слушать музыку или смотреть фильмы через наушники", – пишет Вятрович.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что из-за прослушивания музыки или просмотра фильмов в транспорте без наушников возникают споры о языке, жанре и содержании аудиовизуального продукта. Часто это приводит к конфликтам.

Поэтому принятие акта позволит защитить пассажиров от акустического насилия в транспорте и сделание пользование услугами транспорта в Украине более комфортным и безопасным.

Как ранее сообщал Фокус:

В ночь на 27 января волонтерки Ярина Чорногуз и Анастасия Конфедерат, возвращаясь с похорон бойца ООС Николая Сорочука (он был парнем одной из волонтерок), потребовали от водителя автобуса "Луцк - Киев" выключить российский сериал. Из-за несогласия водителя и пассажиров девушки были вынуждены выйти из автобуса посреди трассы.