В результате обстрела боевиков на Донбассе погиб украинский воин

В общей сложности с начала суток боевики три раза нарушили режим прекращения огня

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб украинский военный. Об этом 17 июня сообщает штаб ООС в Facebook.

"К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного воина. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя", – говорится в сообщении.

В течение дня противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов вблизи Орехово. Возле Луганского оккупанты использовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а в районе Шумов – стрелковое оружие.

В общей сложности с начала суток боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Украинские военнослужащие открывали ответный огонь. Потери врага уточняются.

Как ранее сообщал Фокус:

16 июня боевики обстреляли жилые кварталы на окраине оккупированной Авдеевки (Донецкая область). В результате обстрела минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины во дворе собственного домохозяйства получила мирная жительница.