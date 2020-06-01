Ситуация на Донбассе

В результате обстрела боевиков на Донбассе погиб украинский воин

В результате обстрела боевиков на Донбассе погиб украинский воин

Фото: ATR

В общей сложности с начала суток боевики три раза нарушили режим прекращения огня

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в  результате обстрела боевиков погиб украинский военный. Об этом 17 июня сообщает штаб ООС в Facebook.

"К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного воина. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя", – говорится в сообщении.

В течение дня противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов  вблизи Орехово. Возле Луганского оккупанты использовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а в районе Шумов – стрелковое оружие.

В общей сложности с начала суток боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Украинские военнослужащие открывали ответный огонь. Потери врага уточняются.

Как ранее сообщал Фокус: 

  • 15 июня боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из минометов, ПТРК, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов трое воинов Объединенных сил получили ранения, а еще один – боевую травму.