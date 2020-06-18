Митрополит ПЦУ Симеон заболел коронавирусом
У священнослужителя обнаружили COVID-19 во время планового лечения хронической болезни
Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) заразился коронавирусом и проходит курс лечения в больнице под присмотром врачей. Об этом сообщает пресс-служба Винницко-Барской епархии Православной церкви Украины.
У священнослужителя обнаружили COVID-19 во время планового лечения хронической болезни.
Сообщается, что лица, контактировавшие с митрополитом, а также сотрудники епархии и священнослужители кафедрального собора уже сдали тесты на коронавирус. В храме, где проводит службу Симеон, проведена дезинфекция.
Напомним, митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) был одним из двух представителей УПЦ МП, которые пришли на Объединительный собор. После этого община Спасо-Преображенского кафедрального собора в Виннице перешла в единую Православную церковь Украины. Он имеет постоянное место в Священном синоде ПЦУ.
Как ранее сообщал Фокус:
- Митрополит Винницкий и Барский Симеон считает, что УПЦ МП должна сменить свое название.
- Митрополит Симеон заявил, что для массового перехода священников из УПЦ МП в поместную церковь необходимо, чтобы ПЦУ признали другие церкви.