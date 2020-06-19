Кабмин в этом году увеличит зарплаты всем медикам, – Шмыгаль
Кабинет министров принял решение увеличить оклады врачам на 75% с 1 сентября.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
"Всем врачам, независимо от должности, предлагаем увеличить оклад на 75%, среднему медицинскому персоналу предлагаем повысить зарплату в размере 50% минимальной заработной платы – в денежном эквиваленте это примерно 2 360 грн будет рассчитан. Младшим медицинским сестрам предлагаем повысить зарплаты в размере 25% минимальной заработной платы, то есть ориентировочно 1 180 грн", – заявил Шмыгаль.
Шмыгаль говорит, что в этом году Кабмин увеличит расходы на зарплаты всем медикам суммарно почти 8 млрд грн.
"Такое повышение зарплат – это только начало. Мы планируем осуществить его в период с 1 сентября этого года", – сказал Шмыгаль.
Как ранее сообщал Фокус:
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