Борющимся с коронавирусом больницам выплатили более миллиарда гривен, – НСЗУ
Нацслужба здоровья за 1,5 месяца выплатила больницам более миллиарда гривен за лечение пациентов с коронавирусом.
Об этом сообщила глава НСЗУ Оксана Мовчан, пишет Укринформ.
"НСЗУ за эти полтора месяца с момента заключения контрактов и утверждения соответствующего постановления правительства, выплатила более 1 млрд гривен за предоставление помощи пациентам с коронавирусом или с подозрением на него", – сказала Мовчан.
По ее словам, НСЗУ отправляет деньги на счет больниц, а затем главный врач должен выплатить зарплату врачам и медперсоналу, который работает в его больнице.
Средства выплачиваются за экстренную медицинскую помощь, услуги мобильных бригад и лечение в стационарах.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 19 июня в Украине коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили еще у 921 человека. Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране. Общее количество заболевших – 34 984.
- Нагрузка на больницы, предназначенные для помощи больным коронавирусом, увеличилась, особый прирост больных медики фиксируют в реанимации, заявила главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко.
- Большое количество выявленных новых случаев инфицирования коронавирусом в Украине в последние дни не связано с ростом числа ПЦР-тестирований. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов.