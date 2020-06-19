Дело Гандзюк: полиция открыла производство против врачей Мангера из-за фиктивных справок

Уголовное производство открыли в отношении сотрудников Херсонского областного кардиодиспансера, которые выдавали справки и якобы лечили главу Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Об этом сообщает сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

Врачей подозревают по двум статьям: "влияние в любой форме на работника правоохранительного органа с целью помешать задержанию лица, совершившего преступление" и "выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов".

"Главврач кардиодиспансера Мазуряк не первый скрывает Мангера от суда. Ранее он приютил Мангера во время другого судебного разбирательства. Еще печальнее – что Мазуряк подставил свой коллектив и им теперь вместе с ним за это отвечать. Цена такой "услуги" заказчику Екатерины Гандзюк – потеря врачами должностей, высокие штрафы или даже лишение свободы", – сказано в сообщении.

Напомним, Печерский райсуд Киева арестовал без права на залог подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк главу Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Как ранее сообщал Фокус:

31 июля 2018 года активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк облили серной кислотой , когда она выходила из подъезда своего дома.

В результате нападения у нее было повреждено 40% поверхности тела. Позже полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на активистку. 4 ноября активистка умерла в больнице.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек: Грабчук, Васянович, Вишневский, Горбунов и Торбин, а 12 ноября стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

Генпрокуратура объявила о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.

В конце апреля ГПУ изменила подозрение Вишневскому, Горбунову, Васяновичу и Грабчуку с умышленного убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Также ГПУ сменила подозрение на более мягкое и Мангеру.