В МОЗ назвали условие, при котором на пляжах можно не носить маски
На пляже можно не носить защитные маски, если расстояние между отдыхающими превышает 1,5 метра.
Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
"Если мы говорим о пляжах, то соответственно шезлонги, места между гражданами должны быть не менее 1,5 метра друг от друга. В том случае ношение масок, так как мы говорим о том, что это находится на воздухе, не является обязательным. Но с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее полутора метров", - отметил министр.
Ранее главсанврач Виктор Ляшко сообщил, что пляжный сезон в Украине разрешили открыть, поскольку украинские ученые пришли к выводу, что морская соль месте с солнечным ультрафиолетовым излучением убивает возбудитель коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- С 19 июня в Киеве официально открыли 12 пляжей. При этом 8 из них получили знак качества "Голубой флаг".
- Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по ношению защитных масок – их советуют надевать в общественных местах, где невозможно соблюдение социальной дистанции.