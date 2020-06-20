Вечером в субботу, 20 июня, в Киеве произошел пожар 16-этажного бизнес-центра "Киевпроект". Он находится на улице Богдана Хмельницкого, 16-22 в нескольких сотнях метров от Крещатика. Огонь потушили.

На сайте ГСЧС говорится, что пожар возник на 11 этаже.

Огонь, который охватил площадь примерно 150 квадратных метров, потушили в 21:17 усилиями 32 человек и восьми единиц техники.

Жертв и пострадавших не было.

Как уточняет портал "Киев Оперативный" в Facebook, из-за ЧП улицу пришлось перекрывать, проезд в центре столицы был затруднен.

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Как сообщает "Апостроф", на месте возле здания по улице Богдана Хмельницкого еще долго дежурили пожарные. Из-за ЧП бизнес-центр обесточен.

В январе проект "Наші гроші" узнал о существовании планов масштабной перестройки исторического сооружения. На месте "Киевпроекта" должно появиться многофункциональное здание высотой 100 м (33 этажа). При этом генплан Киева запрещает возводить в этой части города дома выше 11 этажей, отмечали журналисты.

Как ранее сообщал Фокус:

18 июня в Киеве на высоковольтной вышке по улице Регенераторной взорвался распределитель, в результате чего начался пожар.