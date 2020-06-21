Ситуация на Донбассе: боевики 28 раз обстреляли украинских военных
За прошедшие сутки, вооруженные формирования России 28 раз открывали огонь на Донбассе, в результате чего ранения получили трое военных.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник использовал для обстрелов артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, минометы 120 и 82 мм, а также неуправляемые авиационные ракеты, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
С начала текущих суток, 21 июня, зафиксировано 4 случая нарушения режима прекращения огня. Боевики вблизи Шумел дважды открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Неподалеку Железного боевики обстреляли украинские опорные пункты с 120-мм минометов, а защитников Крымского - с минометов калибра 120 мм и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
За текущие сутки один украинский военный получил ранение.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Донецкой области было совершено покушение на освобожденную из плена "ДНР" Валентину Бучок. Женщина подорвалась на растяжке во дворе собственного дома.
- 18 июня на Донбассе от пули снайпера погиб 22-летний боец 54-й отдельной мехбригады Богдан Коваленко. Дома у погибшего остались отец и бабушка.
- 16 июня боевики обстреляли жилые кварталы на окраине оккупированной Авдеевки (Донецкая область). В результате обстрела минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины во дворе собственного домохозяйства получила мирная жительница.