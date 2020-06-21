Ситуация на Донбассе: боевики 28 раз обстреляли украинских военных

За прошедшие сутки, вооруженные формирования России 28 раз открывали огонь на Донбассе, в результате чего ранения получили трое военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник использовал для обстрелов артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, минометы 120 и 82 мм, а также неуправляемые авиационные ракеты, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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С начала текущих суток, 21 июня, зафиксировано 4 случая нарушения режима прекращения огня. Боевики вблизи Шумел дважды открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Неподалеку Железного боевики обстреляли украинские опорные пункты с 120-мм минометов, а защитников Крымского - с минометов калибра 120 мм и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

За текущие сутки один украинский военный получил ранение.

Как ранее сообщал Фокус:

В Донецкой области было совершено покушение на освобожденную из плена "ДНР" Валентину Бучок. Женщина подорвалась на растяжке во дворе собственного дома.

18 июня на Донбассе от пули снайпера погиб 22-летний боец 54-й отдельной мехбригады Богдан Коваленко. Дома у погибшего остались отец и бабушка.