Молодые люди били палками по машине и ногами – по водителю.

Нападение на водителя автомобиля Chevrolet сняли на видео очевидцы в Днепровском районе Киева, сообщает сообщество "Киев оперативный" в Facebook.

Происшествие произошло средь белого дня. Мужчины спортивного телосложения в количестве примерно 10 человек палками били по крыше машины. Водителя попытались вытащить из салона, а когда это не удалось, начали избивать его ногами на водительском месте.

О причинах нападения и сути конфликта не сообщается.

"Причины такого поведения и суть конфликта пока неизвестна, но полиции тут явно не хватает", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

В Киеве задержали трех мужчин, избивших водителя трамвая за просьбу надеть маски. Им грозит до пяти лет тюрьмы.