В Киеве группа спортивных парней избила водителя и разбила его автомобиль

В Киеве группа спортивных парней избила водителя и разбила его автомобил...

Фото: Скриншот видео

Молодые люди били палками по машине и ногами  – по водителю.

Нападение на водителя автомобиля Chevrolet сняли на видео очевидцы в Днепровском районе Киева, сообщает сообщество "Киев оперативный" в Facebook.

Происшествие произошло средь белого дня. Мужчины спортивного телосложения в количестве примерно 10 человек палками били по крыше машины. Водителя попытались вытащить из салона, а когда это не удалось, начали избивать его ногами на водительском месте.

О причинах нападения и сути конфликта не сообщается.

"Причины такого поведения и суть конфликта пока неизвестна, но полиции тут явно не хватает",  – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус: