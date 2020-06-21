В Украине от коронавируса умерли 43 медика, – Зеленский

Об этом передает Офис президента.

"Сегодня с болью в сердце мы не можем не вспомнить 43 медицинских работников, которые погибли, борясь с COVID-19. Сейчас каждый врач фактически тоже находится на передовой, сражаясь за наше здоровье и жизнь. Украинские медики приравнены к украинским военным, которые защищают страну на востоке. И семьи погибших врачей в недалеком будущем должны получить соответствующие компенсации", – сказал Зеленский.

Президент подписал указ о награждении государственными наградами 122 медиков.

Он сообщил, что с 1 сентября всем медработникам будет повышена заработная плата на 25, 50 и 70% в зависимости от категории.

Офис президента также сообщает, что для строительства приемных отделений по всей стране выделено 6,5 млрд гривен. Дополнительно будут увеличены расходы на медицину почти на 8 млрд грн. 1,2 млрд гривен пойдут на экстренную медицинскую помощь.

В Украине сегодня отмечают День медицинского работника. Праздник установлен в Украине согласно Указу президента Украины № 281/94 и отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.

Как ранее сообщал Фокус:

Верховная Рада 17 марта принял закон, согласно которому предусмотрены 300% надбавки медикам, привлеченным к борьбе с коронавирусом. Однако выплати проходили с большими задержками.

Из-за долгов по зарплате медики в последние месяцы регулярно выходили на акции протеста, а несколько главврачей объявляли голодовку.