КГГА и районные госадминистрации начали работать по новому графику

С 23 июня КГГА и районные госадминистрации Киева будут начинать и заканчивать работу на час раньше обычного.

На сайте КГГА сообщается, что график работы изменен на период карантина. Теперь госадминистрации работают так:

понедельник – четверг: 08:00–17:00 (вместо 09:00–18:00);

пятница: 08:00–15:45 (вместо 09:00–16:45);

перерыв: 12:00–12:45.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рекомендовал изменить график работы предприятий и госучреждений, чтобы снизить нагрузку на общественный транспорт и предотвратить распространение коронавируса.

Также Кабмин в своем постановлении рекомендовал изменить график работы в отдельных сферах для того ,чтобы растянуть во времени часы пик для общественного транспорта. Начало работы предложено растянуть с 8 до 10 часов и позже.

Как ранее сообщал Фокус: