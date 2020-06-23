КГГА и районные госадминистрации начали работать по новому графику
С 23 июня КГГА и районные госадминистрации Киева будут начинать и заканчивать работу на час раньше обычного.
На сайте КГГА сообщается, что график работы изменен на период карантина. Теперь госадминистрации работают так:
- понедельник – четверг: 08:00–17:00 (вместо 09:00–18:00);
- пятница: 08:00–15:45 (вместо 09:00–16:45);
- перерыв: 12:00–12:45.
Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рекомендовал изменить график работы предприятий и госучреждений, чтобы снизить нагрузку на общественный транспорт и предотвратить распространение коронавируса.
Также Кабмин в своем постановлении рекомендовал изменить график работы в отдельных сферах для того ,чтобы растянуть во времени часы пик для общественного транспорта. Начало работы предложено растянуть с 8 до 10 часов и позже.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 июня Киев стал антилидером в стране по общему числу заболевших COVID-19 - 4368 случаев.
- В случае ухудшения в течение трех дней подряд эпидемической ситуации на территории Киевской области, некоторые карантинные ослабления будут отменены. Об этом заявил глава Киевской обладминистрации Василий Володин в обращении к жителям региона.
- В Украине начнутся усиленные проверки заведений общепита и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса. Данный вопрос обсуждался на селекторном совещании с участием президента Владимира Зеленского.