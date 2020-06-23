Подозреваемый в массовом убийстве под Житомиром признан вменяемым

В крови Анатолия Захаренко, взятой у него сразу после задержания, алкоголь не обнаружили, а, согласно выводам психологов, во время расстрела рыбаков он мог осознавать значение своих действий.

Следователи полиции получили результаты первых экспертиз в уголовном производстве об убийстве семерых человек в Попельнянском районе Житомирской области, которое произошло 22 мая. Подозреваемый в совершении этого преступления Анатолий Захаренко признан вменяемым. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Согласно справке врача-нарколога в крови подозреваемого, взятой у него сразу после задержания, алкоголя не обнаружено. В рамках уголовного производства была назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. "Согласно заключению специалистов, подозреваемый мог осознавать значение своих действий и руководить ими, также он может осознавать значение своих действий и руководить ими и сейчас", – рассказал начальник полиции Житомирской области Юрий Олейник.

Он также отметил, что следователи в ходе досудебного расследования работают над несколькими версиями для установления объективных причин конфликта.

Учитывая, что назначенные судебные экспертизы являются сложными, и их выполнение продолжается более двух месяцев, планируется продление сроков предварительного расследования и сроков меры пресечения в виде содержания под стражей.

Было назначено около двух сотен экспертиз. Пока следователи получили результаты двух десятков из них.

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