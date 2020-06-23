Владельцы магазинов должны за свой счет протестировать на коронавирус персонал, — КГГА

Сотрудников магазинов будут проверять на наличие антител к коронавирусу.

КГГА опубликовала протокол решения штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 22 июня. В нем записано, что руководителям предприятий рекомендуется организовать систематическое ИФА-тестирование персонала.

Комментируя протокол, пресс-служба КГГА пояснила, что такое тестирование должно проводиться раз в месяц.

На брифинге же мэр Киева Виталий Кличко заявил, что владельцы и руководители торговых сетей, общепита и сферы бытового обслуживания должны организовать своим сотрудникам ИФА-тестирование.

В Киеве за прошлые сутки подтвердили 61 новое заболевание коронавирусом, при этом город уже соответствует критериям МОЗ для ослабления карантина.

Напомним, ИФА-тестирование позволяет определить наличие в организме антител к коронавирусу. Наличие коронавируса позволяет определить ПЦР-тест.

По словам Кличко, только Киевский лабораторный центр МОЗ сделал почти 40 тыс. ПЦР-тестов. Такие исследования делают еще в четырех коммунальных медучреждениях столицы, а также в частных клиниках и государственных медицинских учреждениях. "Показатель тестирования в столице – самый высокий в Украине и составляет 67 тестов на 100 000 жителей", – сообщил мэр.

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