МАУ отстранила своего топ-менеджера из-за гибели 38 щенков на рейсе Киев – Торонто

МАУ ввела временный запрет на перевозку животных своими самолетами и отстранила Директора по грузовым перевозкам и логистике на время служебного расследования

Топ-менеджера компании отстранили в ходе внутреннего расследования обстоятельств сложившейся ситуации, сообщает пресс-служба МАУ.

Также МАУ сотрудничает в полицией и передает Бориспольскому участку все необходимые документы, а с 19 июня 2020 года компания накладывает эмбарго на перевозку животных воздушными судами Boeing 767.

Авиаперевозчик отмечает, что делать выводы о причинах гибели животных можно будет после получения официальных документов со стороны уполномоченных органов Канады.

Кроме того, МАУ настаивает на том, что все животные, за исключением одного (летел с пассажиром), имели "коммерческое назначение". В целом на борту было 559 собак и 89 котов, всех их поместили в 337 клеток

"Клетки для животных имеют конструкцию, которая обеспечивает свободную циркуляцию воздуха. Такой стандарт клеток для транспортировки соответствует требованиям LAR (Live Animals Regulations, – ред.) от Международной ассоциации воздушного транспорта", – говорится также в сообщении.

"Перевозка большого количества животных стала возможной, поскольку данный рейс был эвакуационным. Количество пассажиров на рейсе составило 92 из 272 доступных пассажирских кресел. Грузовой отсек самолета B767 вследствие малого количества пассажиров имел свободные емкости", – добавили в МАУ.

Как ранее сообщал Фокус:

15 июня стало известно, что в аэропорту Торонто обнаружили 38 мертвых щенков французских бульдогов, погибших на борту самолета МАУ.

На следюущий день в МАУ сообщили, что не имели ни информации о смерти животных, ни претензий со стороны заказчика перевозки собак. Позже компания все же признала, что животные погибли на борту.