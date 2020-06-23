SkyUp возобновляет внутренние рейсы

Уже с 26 июня авиакомпания возобновляет выполнение рейсов по Украине. Первыми запускаются полеты из Киева во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье.

Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика SkyUp.

Согласно расписанию, 26 июня запланированы рейсы из Киева во Львов и Одессу, 29 июня – из Киева в Харьков и Запорожье, а также из Львова и Одессы в Киев, 30 июня – из Киева во Львов.

В июле стартуют рейсы между Харьковом и Львовом, Харьковом и Одессой, Львовом и Одессой, а также Львовом и Херсоном.

Кроме того, начинаются также продажи на рейсы с 1 июля по 15 сентября по направлениям:

– Киев-Львов (ежедневно, кроме воскресенья), Львов-Киев (ежедневно, кроме субботы);

– Киев-Одесса-Киев (ежедневно, 11 раз в неделю);

– Киев-Харьков-Киев (ежедневно, кроме воскресенья);

– Киев-Запорожье (ежедневно, кроме субботы), Запорожье-Киев (ежедневно, кроме воскресенья);

– Харьков-Львов-Харьков (вторник, пятница, воскресенье);

– Харьков-Одесса-Харьков (понедельник, среда, четверг, суббота);

– Львов-Херсон-Львов (понедельник, четверг, суббота);

– Львов-Одесса-Львов (вторник, пятница, воскресенье).

Стоимость билетов стартует от 500 грн в одну сторону без багажа.

При этом, как отметила компания, с 16 июля на некоторых рейсах возможны незначительные изменения в расписании.

Как ранее сообщал Фокус:

Украина с 15 июня открыла пункты пропуска в международных аэропортах. Также Кабмин утвердил новые критерии пересечения границы иностранцами.

МАУ объявила о гибком рестарте международных рейсов и закрыла продажу билетов на большинство международных направлений до 1 августа.