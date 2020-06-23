Зеленский – дальнобойщикам на перегруженных фурах: Найдем вас и будет больно
Президент Владимир Зеленский запостил видео в чат дальнобойщиков, в котором назвал их "засранцами" за то, что ездят на перегруженных фурах и тем самым разбивают дороги
Видео с Зеленским в YouTube опубликовала Украинская правда.
По словам президента, вместе с постройкой новых дорог его команда хотела побороть проблему разрушения дорог перегруженными фурами.
"Договорились с СБУ, с Нацполицией, с Госавтоинспекцией: давайте сделаем пропускные пункты, чтобы не было перегрузов. Все равно как-то они объезжают. Не можем понять. То они ночью перегруженные едут, то они почему-то въезжают на центральные дороги", – говорит Зеленский.
Так или иначе, говорит глава Украины, он со "своими ребятами" нашел в Viber группу ГВК "Весовой контроль".
"Там 17 864 человека. Этот 17 864-й – это я. Подключился я к этой группе и посмотрел. Дальнобойщики, которые везут перегруженные машины, друг другу говорят: по Коблево едем – там свободно, там только полицейский, на Умань не едем – там уже серьезно, запрещено", – сказал Зеленский.
"Честно говоря, развеселили вы меня и развеселили всех. Хотел бы вам просто сказать: вы, ребята, засранцы – мы здесь хотим что-то хорошее сделать для страны, а вы как-то... Помогать вы не можете, не способны, но хоть немного не мешайте. Хорошо? Потому что все равно мы все чаты найдем и вас тоже найдем – и будет больно", – добавил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в 2020 году на дороги в Украине выделят рекордную сумму. Так, в Дорожный фонд на 2020 год планируют заложить 69,7 млрд грн.
- Криклий также рассказал, что в Украине появятся три платные дороги. Также он поведал о разработке проектов концессионных дорог.
- Также в Мининфраструктуры заявили, что до конца нынешнего года по Украине будет работать 54 комплекса автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion