ГБР проводит обыски в Одесской мэрии по делу о покупке бесплатных учебников за 13 млн грн

Учебники находились в свободном доступе на сайте Минобразования, но чиновники все равно заплатили за них 13 млн грн частной фирм.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, в 2018 году должностные лица Департамента экономического развития Одесского горсовета на основании недостоверных данных объявили и провели тендер на закупку онлайн-учебников.

По его результатам с частным предприятием был заключен договор и произведена оплата услуг по доступу к учебникам на сумму 13 млн 900 грн.

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Эти учебники находились в свободном доступе на сайте Минобразования.

Следствием установило, что должностные лица привлекали к участию в проведении тендеров заранее согласованных участников, обеспечивающих завышения стоимости услуг.

Бюджетные средства "присваивались путем перечисления на счета подконтрольных субъектов хозяйствования с последующим переводом их в наличность и распределением между всеми участниками схемы".

Досудебное расследование осуществляется по факту злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности.

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