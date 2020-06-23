На Чернобыльской АЭС выявили зараженного коронавирусом

Инфицированный сейчас находится на самоизоляции, а ЧАЭС в последний раз посещал 9 июня.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"23 июня 2020 среди персонала ГСП ЧАЭС обнаружен работник с подтвержденным случаем COVID-19", – сказано в сообщении.

В агенстве отметили, что инфицированный находился последний раз в ЧАЭС 9 июня. Работника отправили на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача.

Еще один работник атомной станции, который контактировал с зараженным человеком, тоже находится на самоизоляции. У этого работника только подозрение на COVID-19.

Как ранее сообщал Фокус: