Несколько лет местным жителям приходилось добираться до Калуша в объезд.

В Ивано-Франковской области возле города Калуш река разрушила мост через реку Лимницу, который семь лет восстанавливали после наводнения 2008 года. Этот мост соединял село с пригородом.

Об этом сообщает местный сайт "Курс".

Этот мост уже был уничтожен наводнением в 2008 году. Несколько лет местным жителям приходилось добираться до Калуша в объезд – через Добровляны или Вистовую.

В 2002 году был проведен частичный ремонт сооружения. После наводнения в 2006 году инициативная группа провела частичную замену деревянного моста, продольных и поперечных балок. Однако сохранить мост удалось только до 2008 года: в результате наводнения 24-26 июля 2008 пешеходный мост через Лимницю был разрушен.

Фото: kurs.if.ua

Спустя семь лет, в октябре 2015 года, состоялось торжественное открытие и освящение нового пешеходного моста.

Как ранее писал Фокус:

Мэр Черновцов Алексей Каспрук просит жителей быть готовыми к наводнению из-за повышения уровня воды в реке Прут. По его словам, уровень воды в реке Прут может подняться до 6,5 м, что повлечет за собой затопление части города – торговых рядов Калиновского рынка и рынка Добробут, а также районов Нижняя Каличанка, Ленковцы и Старая Жучка. Мэр говорит, что жителей Черновцов "ждет очень серьезное испытание".