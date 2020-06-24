Зеленский потребовал найти системное решение и решить вопрос с паводками раз и навсегда

По словам президента, ежегодно страна тратит до 800 млн гривен на ликвидацию последствий непогоды.

Президент Украины Владимир Зеленский требует от Кабмина системного решения проблемы ежегодного подтопления на западе Украины. Об этом сообщает Офис президента.

По словам президента, в этом году на ликвидацию последствий подтопления может уйти долее миллиарда гривен.

"Время найти системное решение, заняться укреплением берегов рек. Чтобы укрепить берега Днестра, Тисы, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда",– заявил он.

Зеленский добавил, что необходимо разработать большую программу с привлечением иностранного опыта, чтобы ежегодно "не терять людей и деньги".

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе визита в Ивано-Франковскую область, заявил, что ситуация с паводками критическая и хуже, чем в 2008 году.