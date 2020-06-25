Защита Януковича опровергла заявление ГБР о вручении ему подозрения в госизмене

Адвокат беглого президента Виталий Сердюк утверждает, что ГБР вызывало Януковича для допроса. Сообщение же о подозрении, по его словам, является попыткой ведомства перебить информационную волну из-за закрытия ряда дел против Порошенко.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Государственное бюро расследований лжет относительно того, что Виктору Януковичу было сообщено о подозрении в государственной измене путем совершения действий, направленных на подрыв суверенитета и обороноспособности Украины. Никаких уведомлений вручено не было", – заявил Сердюк.

По его словам, адвокаты Януковича прибыли в ГБР в указанное в повестке время, чтобы сообщить, что все документы должны вручаться экс-президенту по адресу его проживания на территории России.

"Привезли пакет документов об уважительности причин неявки самого клиента. И еще раз напомнили представителю ведомства, что, поскольку Виктор Янукович официально получил временное убежище и пребывает на территории РФ по общеизвестному адресу, все документы должны вручаться ему исключительно в порядке международной правовой помощи", – рассказал Сердюк.

Он добавил, что ГБР вызывало Януковича для допроса, а сообщение о подозрении в госизмене – это всего лишь попытка перебить информационную волну негатива в адрес ведомства из-за закрытия ряда дел против пятого президента Петра Порошенко.

Напомним, 24 июня ГБР сообщило о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны страны, Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.

4 мая Янукович был заочно арестован Печерским райсудом Киева в уголовном производстве по факту захвата государственной власти (ч.1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины).

В Офисе генпрокурора считают, что заочный арест Виктора Януковича позволяет начать процедуру экстрадиции.

Как ранее сообщал Фокус:

24 января Оболонский районный суд Киева признал виновным Виктора Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны и заоочно приговорил его к 13 годам тюрьмы.