Замглавы Минюста выкупила арестованного питбуля Тору на торгах СЕТАМ
Замминистра юстиции Валерия Коломиец заплатила 500 грн за питбуля Тору, которую в прошлом году забрали у хозяина и выставили на аукцион
Об этом Коломиец сообщила у себя в Facebook.
По ее словам, это был уже пятый аукцион, на который с конца 2019 года выставляли собаку, и при том этот же аукцион стал единственным, на котором были заявлены претенденты на покупку собаки.
"Первые двое претендентов, чьи ставки были самыми высокими (11 тыс. грн), поступили малодушно и ожидаемо, не выплатив заявленных средств (в Минюсте говорят, что ставки делали боты). Я приняла участие в аукционе, потому что была уверена, что судьба Торы или проблем людей, которые проживают с ней на одной улице, перестанет всех интересовать уже на следующий день", – пишет Коломиец.
Также замминистра рассказала, что сейчас Минюст ищет кинологическую службу, которой можно будет отдать Тору на перевоспитание.
"Там ей дадут "образование", там за ней будут смотреть. И это будут делать профессионалы, рядом с которыми она научится быть послушной и не будет представлять угрозы для общества... Еще и на работу ее устроим – [в тюрьму]", – делится планами Коломиец.
Кроме того, в Минюсте подчеркнули, что домашние собаки продаются на СЕТАМ еще с 2015 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце мая СМИ обратили внимание на то, что на торгах CETAM, которые подчинены Минюсту, продаются собаки - их забрали у хозяев как "арестованное имущество".
- Ситуацию прокомментировал министр юстиции Денис Малюська. По его словам, "собаке не повезло с хозяевами и характером. Результат – укушенные прохожие". По этой причине ее и конфисковали у хозяина.