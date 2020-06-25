Замглавы Минюста выкупила арестованного питбуля Тору на торгах СЕТАМ

Замминистра юстиции Валерия Коломиец заплатила 500 грн за питбуля Тору, которую в прошлом году забрали у хозяина и выставили на аукцион

Об этом Коломиец сообщила у себя в Facebook.

По ее словам, это был уже пятый аукцион, на который с конца 2019 года выставляли собаку, и при том этот же аукцион стал единственным, на котором были заявлены претенденты на покупку собаки.

"Первые двое претендентов, чьи ставки были самыми высокими (11 тыс. грн), поступили малодушно и ожидаемо, не выплатив заявленных средств (в Минюсте говорят, что ставки делали боты). Я приняла участие в аукционе, потому что была уверена, что судьба Торы или проблем людей, которые проживают с ней на одной улице, перестанет всех интересовать уже на следующий день", – пишет Коломиец.

Также замминистра рассказала, что сейчас Минюст ищет кинологическую службу, которой можно будет отдать Тору на перевоспитание.

"Там ей дадут "образование", там за ней будут смотреть. И это будут делать профессионалы, рядом с которыми она научится быть послушной и не будет представлять угрозы для общества... Еще и на работу ее устроим – [в тюрьму]", – делится планами Коломиец.

Кроме того, в Минюсте подчеркнули, что домашние собаки продаются на СЕТАМ еще с 2015 года.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце мая СМИ обратили внимание на то, что на торгах CETAM, которые подчинены Минюсту, продаются собаки - их забрали у хозяев как "арестованное имущество".