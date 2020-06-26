Власти Одессы закрыли пляж "Дельфин" из-за утечки топлива из танкера
Нефтепродукты с танкера Delfi в Одессе продолжают вытекать.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии, со ссылкой на решение комиссии по ТЭБ и ЧС.
"25 июня состоялось внеочередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на котором рассмотрен вопрос о дополнительных мерах безопасности на территории пляжа "Дельфин" возле затонувшего танкера-бункеровщика Delfi", – сказано в сообщении.
В связи с продолжающейся утечкой нефтепродуктов из танкера, "а также учитывая информацию Государственной экологической инспекции в Одесской области о превышении нормы нефтепродуктов и загрязнении воды в районе траверсов 10 и 10а пляжа Дельфин, комиссия приняла решение об ограничении доступа отдыхающих на пляж в этом районе побережья", – говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- Украинская сторона не cмогла связаться с судновладельцем: танкер Delfi – "серый", без регистрации. По данным капитана Одесского порта, судновладелец запрещал экипажу покидать танкер.
- Глава Одесской ОГА собрал заседание оперативного штаба в связи с ситуацией вокруг сорвавшегося с якоря танкера Delfi.
- Танкер лег на бок, из него в море потек мазут. Спасателям удалось эвакуировать из корабля троих членов экипажа, включая капитана.
- СМИ сообщили, что танкер Delfi может быть связан с Курченко и контрабандой нефтепродуктов.