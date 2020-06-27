В Киевской области ужесточили карантин
В связи с высокой динамикой роста случаев инфицирования коронавирусом на Киевщине ограничили численность массовых мероприятий в помещениях и время работы развлекательных заведений и общепитов.
Вечером 26 июня на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской области принято решение об ужесточении карантина в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОГА.
Причиной такого решения стала высокая динамика роста случаев инфицирования COVID-19, которая составила 51,28% (норма – не более 10%).
С 26 июня в области введены такие ограничения:
- не более 10 человек при проведении массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях;
- время работы заведений общепита и развлекательных заведений сокращено до 22 часов.
Также усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий:
- во время пассажирских перевозок;
- на рынках, в заведениях торговли, питания, детских дошкольных учебных заведениях.
Напомним, за минувшие сутки в Киевской области подтвердили 50 новых случаев коронавируса (всего с начала эпидемии – 2469), сутки назад – 46.
Как ранее сообщал Фокус:
- 17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля.
- Также правительство утвердило критерии ужесточения ограничений в регионах с наибольшим количеством заболевших.