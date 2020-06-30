Чтобы избежать банкротства: аэропорт "Киев" увольняет половину сотрудников

В аэропорту говорят, что накопление проблем сопровождалось отсутствием какой-либо помощи от правительства, профильного министерства, а также со стороны властей Киева.

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) намерен поэтапно сократить половину своих сотрудников, чтобы избежать банкротства.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"Международный аэропорт "Киев" начинает поэтапное сокращение своих сотрудников, на фоне глубокого кризиса, в котором оказалась авиационная отрасль из-за пандемии коронавируса, что способствует резкому падению авиаперевозок и снижению пассажиропотока", – говорится в сообщении.

В аэропорту говорят, что накопление проблем сопровождалось отсутствием какой-либо помощи от правительства, профильного министерства, а также со стороны властей Киева.

"Руководство Международного аэропорта "Киев" постоянно обращается за помощью к власти, но должной и своевременной реакции так и нет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в аэропорту работает около 2 тысяч человек. В смежных предприятиях, сотрудничающих с аэропортом, еще 8 тыс. сотрудников.

Как ранее сообщал Фокус:

Международный аэропорт "Киев" отменял все регулярные международные авиарейсы из-за продолжения карантина в Киеве до 17 июня.