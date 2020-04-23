Из-за карантина "Борисполь" теряет 380 млн грн в месяц, — гендиректор аэропорта

Финансовых резервов аэропорта хватит на один-полтора месяца работы

Генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, из-за карантина главные воздушные ворота страны несут потери (неполученные доходы) в 380 млн грн в месяц. Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

"Если говорить о наших финансовых резервах, ситуация неутешительная. В настоящее время у нас есть средства для работы на один-полтора месяца. Мы ведем разговоры о привлечении новых целевых кредитов от государственных банков. Ожидаем предложений и подписания соглашений о кредитах с коммерческими банками", – Рябикин.

Он также сообщил, что аэропорт "Борисполь" по-прежнему работает в круглосуточном режиме, при этом выполняя небольшое количество рейсов.

"Борисполь" – единственный аэропорт страны, который сегодня выполняет работы по обслуживанию эвакуационных рейсов. Сегодня резервным для нас является аэропорт Львова. Мы по-прежнему работаем в круглосуточном режиме. Выполняя очень небольшое количество рейсов, мы обеспечиваем все необходимое по нормативам для работы. К примеру, одна аварийно-спасательная команда должна иметь 74 человека круглосуточно", – отметил гендиректор аэропорта.

По его словам, в полном объеме работает грузовой терминал аэропорта, а нагрузка по специализированным грузовым рейсам сейчас даже выше, чем в докарантинный период.

Рябикин также отметил, что 70% трудового коллектива аэропорта находится в режиме вынужденного простоя и получает меньше половины того, что получали в обычное время.

"Очень надеемся, что правительство откроет программу возвратного финансирования на поддержание фонда оплаты труда, о которой мы уже многократно слышали, но еще не видели ее как таковую. Это наша надежда на то, что мы сможем и деятельность аэропорта без особых потерь восстановить, и начнем потихоньку зарабатывать сами. Но никто не может сказать когда", – сказал руководитель предприятия.

Напомним, из-за карантина украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в которой на сегодня работают около 2500 человек, планирует сокращать и флот, и персонал. Из них 90% уже отправлены в "простой" с выплатой 2/3 заработной платы. Деятельность компании полностью остановлена, никакие рейсы не выполняются.

Президент МАУ Евгений Дыхне ранее рассказал, что основная трудность для авиакомпаний сейчас – невозможность четкого планирования. Никто не может ответить: на какой срок остановлена всемирная авиация, когда закончится пандемия коронавируса, будут ли рецидивы COVID-19, захотят ли вообще люди летать, какие маршруты будут пользоваться спросом.

Как ранее сообщал Фокус:

Гендиректор аэропорта Павел Рябикин до начала карантина прогнозировал, что в 2020 году аэропорт "Борисполь" обслужит на 500 тыс. пассажиров меньше, чем в 2019-ом.

В мае прошлого года Кабмин одобрил концепцию развития "Борисполя" до 2045 года с запланированным объемом инвестиций в размере не менее 3 млрд евро. Концепция включает строительство второй взлетно-посадочной полосы и расширение терминала D. Она предполагает, что в 2045 году аэропорт будет обслуживать 54 млн пассажиров в год.