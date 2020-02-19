Минус 500 тысяч: "Борисполь" в этом году ожидает сокращение пассажиропотока

Главная причина спада – уменьшение числа обслуживаемых рейсов

В 2020 году аэропорт "Борисполь" обслужит на 500 тыс. пассажиров меньше, чем в 2019-ом. Об этом сообщил гендиректор аэропорта Павел Рябикин, передает LIGA.net.

Причина сокращения – уменьшение авиакомпаниями частоты полетов. "Обслужим 14,7–14,8 млн пассажиров", – сказал руководитель.

Евгений Дыхне, президент авиакомпании МАУ, которая для аэропорта является главным клиентом, сказал, что авиакомпания уже сократила частоту полетов на 20%. В частности, в январе МАУ сообщила, что сократила количество рейсов в "Борисполь" на 30% по сравнению с зимой 2019 года.

Напомним, что в мае прошлого года Кабмин одобрил концепцию развития "Борисполя" до 2045 года с запланированным объемом инвестиций в размере не менее 3 млрд евро. Концепция включает строительство второй взлетно-посадочной полосы и расширение терминала D. Она предполагает, что в 2045 году аэропорт будет обслуживать 54 млн пассажиров в год.

Количество рейсов в "Борисполе" в 2019 году выросло на 14,2% по сравнению с 2018-м и составило 110 660. Аэропорт обслужил 15,26 млн пассажиров, что на 21,1% превысило результат 2018 года.

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