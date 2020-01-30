В 19 раз дороже стартовой цены сдали в аренду площади в терминале F аэропорта "Борисполь"
2020-01-30 21:02:58
За победу в торгах боролись 12 участников
За право аренды помещения площадью 191 кв. м в таможенной зоне терминала F международного аэропорта "Борисполь" покупатель предложил 4,68 млн грн в месяц при стартовой цене 243,7 тыс. грн. Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Результат превзошел ожидания в 19 раз! Более $1000 за кв. м, наверное исторический рекорд для коммерческой недвижимости в Украине", – отметил министр.
В конкурсе было 12 участников.
Напомним, ранее для аренды в "Борисполь" выставлялись два крупных лота, что фактически ограничивало количество участников конкурса.
Поэтому в Мининфраструктуры решилb, что в аренду будут передаваться объекты с определенной площадью и целевым назначением. В результате количество лотов увеличилась до 32, а площадь самого маленького объекта сократилась до 2 кв. м.
Всего министерство планирует сдать в аренду в аэропорту 1767 кв. м.
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