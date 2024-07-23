Пара сделала ремонт в старой церкви и теперь ежедневно получает с аренды по $250 (фото)

Семье понадобился год, чтобы обустроить жилье: они установили новые опорные балки, сделали изоляцию, провели систему отопления и кондиционирования.

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Супружеская пара, 39-летняя агент по недвижимости О'Мара и ее 40-летний муж-инженер Адам Данниган, приобрели и отремонтировали старую церковь в Детройт-Лейкс (Миннесота, США). Теперь, чтобы монументальное здание не пустовало, его сдают в посуточную аренду на Airbnb за $250. Об этом пишет издание Business Insider.

Увенчанная золотым шпилем церковь площадью 284 метра квадратных с потолком высотой более 7 м была выставлена на продажу в 2021 году всего за $115 тысяч. Это недорого по сравнению со средней стоимостью домов в Детройт-Лейкс, которая, по данным сайта по продаже недвижимости Zillow, составляет $373 тысячи.

Данниганам понадобился год и около $400 тысяч, чтобы отремонтировать часовню Фото: Paulette Hagen Simple Website Creations

Данниганам понадобился год и около $400 тысяч, чтобы отремонтировать часовню: они установили новые опорные балки, сделали изоляцию, провели системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а также поменяли сантехнику и электричество.

Теперь к услугам постояльцев две просторные спальни, игровая комната и чердак, где расположена большая третья спальня с ванной. Среди "фишек" — роскошные витражи в главном номере, мебель в церковном стиле, в частности мини-рояль и молитвенный стул.

К услугам постояльцев две просторные спальни, игровая комната и чердак, где расположена большая третья спальня с ванной Фото: Paulette Hagen Simple Website Creations К услугам постояльцев две просторные спальни, игровая комната и чердак, где расположена большая третья спальня с ванной Фото: Paulette Hagen Simple Website Creations

По словам О'Мары, доход с Airbnb составляет около $40 тысяч долларов в год. Чаще всего церковь арендуют люди, которые ищут место для проведения выпускных вечеров, дней рождений, юбилеев, свадебных церемоний и детских праздников.

"Мы с мужем работаем на полную ставку, и для нас это лишь дополнительный заработок. Любой, кто имеет талант к управлению бизнесом, может увеличить эту цифру в разы", — убеждена она.

Напомним, ранее Фокус писал, что на Копинсее, одном из Оркнейских островов (Шотландия), продается огромный двухэтажный дом с семью спальнями, а также хозяйственные постройки для смотрителей маяка, расположенного неподалеку. За "идеальное жилье для интроверта" придется отдать 80 тысяч фунтов стерлингов (около 4,2 млн грн).

Кроме того, бывшая трамвайная станция в городе Аделаиды (Австралия) превратилась в роскошный семейный дом с четырьмя спальнями в стиле лофт. Последние 30 лет там счастливо жили Корбет Стейн и его партнерша Диана Палмер, однако теперь пара продает свой особняк.