Пара зробила ремонт у старій церкві й тепер щодня отримує з оренди по $250 (фото)

Родині знадобився рік, щоб облаштувати житло: вони встановили нові опорні балки, зробили ізоляцію, провели систему опалення та кондиціонування.

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Подружня пара, 39-річна агентка з нерухомості О'Мара та її 40-річний чоловік-інженер Адам Данніган, придбали та відремонтували стару церкву в Детройт-Лейкс (Міннесота, США). Тепер, аби монументальна будівля не пустувала, її здають в подобову оренду на Airbnb за $250. Про це пише видання Business Insider.

Увінчана золотим шпилем церква площею 284 метри квадратних зі стелею заввишки понад 7 м була виставлена на продаж у 2021 році лише за $115 тисяч. Це практично безцінь, порівняно з середньою вартістю будинків у Детройт-Лейкс, яка, за даними сайту з продажу нерухомості Zillow, становить $373 тисячі.

Данніганам знадобився рік й близько $400 тисяч, щоб відремонтувати капличку Фото: Paulette Hagen Simple Website Creations

Данніганам знадобився рік й близько $400 тисяч, щоб відремонтувати капличку: вони встановили нові опорні балки, зробили ізоляцію, провели систему опалення, вентиляцію та кондиціонування, а також поміняли сантехніку та електрику.

Тепер до послуг постояльців дві просторі спальні, ігрова кімната та горище, де розташована велика третя спальня з ванною. Серед "фішок" — розкішні вітражі у головному номері, меблі в церковному стилі, зокрема мінірояль та молитовний стілець.

До послуг постояльців дві просторі спальні, ігрова кімната та горище, де розташована велика третя спальня з ванною Фото: Paulette Hagen Simple Website Creations До послуг постояльців дві просторі спальні, ігрова кімната та горище, де розташована велика третя спальня з ванною Фото: Paulette Hagen Simple Website Creations

За словами О'Мари, дохід з Airbnb становить близько $40 тисяч доларів на рік. Найчастіше церкву орендують люди, які шукають місце для проведення випускних вечорів, днів народжень, ювілеїв, весільних церемоній та дитячих свят.

"Ми з чоловіком працюємо на повну ставку і для нас це лише додатковий заробіток. Будь-хто, хто має хист до управління бізнесом, може збільшити цю цифру в рази", — переконана вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що на Копінсеї, одному з Оркнейських островів (Шотландія), продається величезний двоповерховий будинок із сімома спальнями, а також допоміжні господарські споруди для доглядачів маяка, що розташований неподалік. За "ідеальне житло для інтроверта" доведеться віддати 80 тисяч фунтів стерлінгів (близько 4,2 млн грн).

Крім того, колишня трамвайна станція у місті Аделаїди (Австралія) перетворилась на розкішний сімейний будинок із чотирма спальнями у стилі лофт. Останні 30 років там щасливо жили Корбет Стейн та його партнерка Діана Палмер, однак тепер пара продає свій особняк.