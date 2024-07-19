Спасение от жары: людям предлагают поселиться в хижине, напоминающей нору в холме (фото)

Необычная туристическая локация расположена всего в нескольких минутах езды от Национального парка Сноудония.

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На окраине города Маллвид, что в Северном Уэльсе (Великобритания), можно арендовать уникальный коттедж под названием Nant yr Esgair, напоминающий нору в холме. Туристы могут не только спрятаться там от аномальной жары, но и почувствовать себя героем фентезийного фильма "Властелин колец". Об этом пишет издание The Mirror.

Необычная туристическая локация расположена всего в нескольких минутах езды от Национального парка Сноудония. Там есть все необходимое для комфортного проживания, в частности гидромассажная ванна с панорамным видом на природу.

"Дом в холме" расположен всего в нескольких минутах езды от Национального парка Сноудония Фото: Sykes Cottages

Жилье можно забронировать на сайте Sykes Cottages, где уже есть немало отзывов от посетителей из разных уголков мира.

"Остановился здесь на неделю — идеальная база, чтобы насладиться великолепными пейзажами Северного Уэльса. Удобное жилье посреди дикой природы. Очень рекомендую", — написал один из них.

Другой добавил: "Замечательный отель, ухоженный, хорошая атмосфера — идеально для романтического отдыха. Именно то, что мы искали".

"Замечательное место. Понравилось сидеть в джакузи, любоваться пейзажами и дикой природой, наслаждаться спокойствием", — прокомментировал третий.

Владельцы отеля сообщили, что в двух похожих по планировке коттеджах может поселиться компания туристов из восьми человек.

Кухня в коттедже Nant yr Esgair Фото: Sykes Cottages

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как бывшая трамвайная станция в городе Аделаиды (Австралия) превратилась в роскошный семейный дом с четырьмя спальнями в стиле лофт. Последние 30 лет там счастливо жили Корбет Стейн и его партнерша Диана Палмер, однако теперь пара продает свой особняк.

Кроме того, мы писали о 43-летней Никки и ее 40-летнем муже Рае, которые с сентября прошлого года стали профессиональными смотрителями за домами и домашними животными. Благодаря этому семья экономит тысячи фунтов стерлингов на аренде жилья и коммунальных услугах.