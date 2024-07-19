Порятунок від спеки: людям пропонують поселитися у хатині, що нагадує нору в пагорбі (фото)

Незвичайна туристична локація розташована всього за декілька хвилин їзди від Національного парку Сноудонія.

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На околиці міста Маллвід, що у Північному Уельсі (Велика Британія), можна орендувати унікальний котедж під назвою Nant yr Esgair, що нагадує нору в пагорбі. Туристи можуть не лише сховатися там від аномальної спеки, а й відчути себе героєм фентезійного фільму "Володар перснів". Про це пише видання The Mirror.

Незвичайна туристична локація розташована всього за декілька хвилин їзди від Національного парку Сноудонія. Там є все необхідне для комфортного проживання, зокрема гідромасажна ванна з панорамним видом на природу.

"Будинок в пагорбі" розташований всього за декілька хвилин їзди від Національного парку Сноудонія Фото: Sykes Cottages

Житло можна забронювати на сайті Sykes Cottages, де вже є чимало відгуків від відвідувачів з різних куточків світу.

"Зупинився тут на тиждень — ідеальна база, щоб насолодитися чудовими краєвидами Північного Уельсу. Зручне житло посеред дикої природи. Дуже рекомендую", — написав один з них.

Інший додав: "Чудовий готель, доглянутий, гарна атмосфера — ідеально для романтичного відпочинку. Саме те, що ми шукали".

"Чудове місце. Сподобалося сидіти в джакузі, милуватися краєвидами та дикою природою, насолоджуватися спокоєм", — прокоментував третій.

Власники готелю повідомили, що у двох схожих за плануванням котеджах може поселитися компанія туристів з восьми осіб.

Кухня у котеджі Nant yr Esgair Фото: Sykes Cottages

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, як колишня трамвайна станція у місті Аделаїди (Австралія) перетворилась на розкішний сімейний будинок із чотирма спальнями у стилі лофт. Останні 30 років там щасливо жили Корбет Стейн та його партнерка Діана Палмер, однак тепер пара продає свій особняк.

Крім того, ми писали про 43-річну Ніккі та її 40-річного чоловіка Рая, які з вересня минулого року стали професійними доглядачами за будинками та домашніми тваринами. Завдяки цьому родина заощаджує тисячі фунтів стерлінгів на оренді житла та комунальних послугах.