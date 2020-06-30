В Польше поймали украинца, разыскиваемого Интерполом в 190 странах

Мужчину в Украине разыскивали за убийства и хищения имущества.

В пешеходном пункте пропуска в Медыке польские пограничники задержали гражданина Украины, разыскиваемого в 190 странах мира за убийства. Об этом сообщает Polskie Radio.

Во время паспортного контроля польские пограничники обнаружили, что данные украинца есть в базе розыска Интерпола. Выяснилось, что 50-летнего мужчину подозревают в убийствах и хищении имущества в Украине.

Мужчину задержали и передали полиции. По решению суда его должны экстрадировать.

По словам пресс-секретаря Бескидского отдела пограничной службы Польши майора Эльжбеты Пикор, "красная карточка" означает высокий уровень международного розыска и является информацией для органов всех стран, что разыскиваемый – опасный преступник, которого надо арестовать и экстрадировать.

Как ранее сообщал Фокус:

31 октября на админгранице между Крымом и Херсоном российские силовики задерживали крымского правозащитника Абдурешита Джеппарова.

28 октября украинского активиста Олега Приходько, задержанного в Крыму, обвинили в подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.