На самом деле так предупреждают, что в этом месте парковаться запрещено.

Патрульная полиция в Киеве обозначила парковочные места "для любителей штрафов".

Об этом сообщает пресс-служба МВД во вторник, 30 июня.

"Вот такая яркая "дорожная разметка" от патрульной полиции Украины с надписью "Место для любителей штрафов" появилась на дорогах Киева. Именно таким необычным и несколько ироничным образом мы решили напомнить водителям, что парковаться нужно в соответствии с ПДД. А иначе – любить платить штраф", – сказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Читайте также: Электромобили Tesla научатся искать парковочное место самостоятельно к концу года

Сейчас в столице таких надписей 65, планируется увеличить до 100.

В 2020 году уже выписали около 40 тысяч постановлений за нарушение правил парковки, добавили в полиции.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее в Киеве неизвестный отомстил автохаму, заблокировавшему пешеходную дорожку у Киево-Печерской Лавры.