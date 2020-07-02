Электронные больничные должны появиться в Украине до конца лета, – Минздрав
Минздрав также ведет работу над разработкой электронных медицинских заключений и возможностью получения справок о состоянии здоровья в электронном виде.
Электронные больничные для украинцев должны появиться до конца лета нынешнего года.
Об этом на презентации мобильного приложения медицинского онлайн-хаба Doc.ua заявил заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Минздрав сделал очень много, чтобы через полтора-два месяца такая история, как электронные больничные, наконец, заработала", – сказал он.
По словам замминистра, Минздрав ведет работу над разработкой электронных медицинских заключений и возможностью получения справок о состоянии здоровья в электронном виде.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее Кабинет министров планировал внедрить электронные больничные до апреля 2020 года.
- Во время карантина в Украине действует особый порядок выдачи листков нетрудоспособности ("больничных"). Если временная нетрудоспособность вызвана карантином, финансовая помощь за счет Фонда социального страхования предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине.