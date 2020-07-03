Смолий пояснил свои слова о "политическом давлении" на НБУ

Действующий глава НБУ заявил о давлении со стороны нардепов и Совета Нацбанка. Об Офисе президента он не сказал ни слова.

В ходе онлайн-встречи правления Нацбанка с бизнесом глава НБУ Яков Смолий пояснил, что он имел в виду под политическим давлением на центробанк, из-за которого написал заявление об отставке. Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" со ссылкой на участника встречи со стороны бизнеса.

Смолий имел ввиду рекомендованный парламентским комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики проект постановления об оценке деятельности главы НБУ, судебные иски и решения, а также представление 64 нардепов в Конституционный суд о соответствии Конституции банковского закона, необходимого для сотрудничества с МВФ.

"Таким образом народные депутаты хотят сорвать сотрудничество с МВФ, а также хотят "помочь" в борьбе за Приватбанк", – сказал он.

Давлением Смолий считает и частую публичную критику правления центробанка со стороны Совета НБУ. "Мы видим прямую политическую мотивированность позиций и решений некоторых отдельных членов Совета НБУ, в частности главы. Я напомню, что глава Совета неоднократно публично высказывал свои позиции относительно переговоров с бывшими собственниками Приватбанка, де-факто о возврате им уже здорового банка", – пояснил он.

Смолий сказал и о безосновательном, по его мнению, отказе вносить в повестку дня заседания Совета НБУ 30 июня вопрос продления полномочий замглавы правления Олега Чурия, каденция которого заканчивается 10 июля.

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