Контрактники теробороны получат право на владение нарезным оружием, – Кривонос

Разрабатываемый проект закона о территориальной обороне предусматривает ее поэтапное создание с расчетом формирования одной бригады на область Украины и в Киеве общей численностью до 80 тыс. человек с последующим увеличением до 250 тыс.

Заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос в интервью "Голосу Америки" рассказал о том, какой может быть в Украине система территориальной обороны.

Сейчас заканчивается работа над соответствующим законопроектом. "Важно, чтобы он был принят до сентября, чтобы в бюджете на 2021 год были заложены средства для первого этапа создания системы", – сказал он.

Система будет строиться поэтапно. Сначала будет по одной бригаде на область и в Киеве, общая численность 80 тыс. человек. Через три-четыре года, эта она должна увеличиться до 160 тыс., а затем – до 250 тыс. Такую численность Кривонос объясняет так: "У нас огромное количество объектов внутри страны, требующих контроля и защиты, а численность Нацгвардии – 54 тыс., Нацполиции – 115 тыс. Мы рассматриваем тероборону не просто как военную компоненту. Речь идет и о ее привлечении в борьбе с природными и техногенными чрезвычайными ситуациями".

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Для привлечения граждан в ряды территориальной обороны будет создана "широкая мотивационная система", но без денежной компоненты. Когда люди будут призываться на сборы, они будут получать денежное содержание, "но это все".

Поясняя, что такое территориальная оборона, Кривонос сказал: "Военные должны воевать на фронте, а тероборона – внутри страны. Она работает по принципу: я защищаю себя, свой дом, улицу, город, область".

Предполагается, что граждане, которые будут участвовать в теробороне, будут подписывать контракты.

"После прохождения курса подготовки они будут иметь право на владение нарезным оружием. Опыт других государств показывает: владение подготовленного населения оружием – гарантия существования государства", – резюмировал Кривонос.

12 июня Кабмин принял постановление, в котором говорится об ускоренном и активном создании теробороны. Президент Зеленский неоднократно говорил, что ее необходимо создавать.

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