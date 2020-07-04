В полиции рассказали подробности массовой драки в центре Киева

Конфликт между двумя компаниями перерос в драку со стрельбой. В итоге в больницу попали двое человек, еще 10 задержала полиция.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Конфликт произошел на летней площадке возле торгового центра на Бассейной. Один из участников драки несколько раз выстрелил из своего оружия.

Полицейские говорят, что в течение нескольких минут прибыли 7 экипажей патрульных и следственно-оперативная группа районного управления полиции.

Одна женщина получила касательное ранение ноги. Еще двух человек госпитализировали с ножевыми ранениями.

В Печерское управление полиции доставили 10 человек. С места происшествия изъяли стартовый пистолет.

Напомним, драка со стрельбой произошла в 4 утра в самом центре города – в Арене, что на Бессарабке. Причина конфликта неизвестна.

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