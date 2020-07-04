В полиции рассказали подробности массовой драки в центре Киева
Конфликт между двумя компаниями перерос в драку со стрельбой. В итоге в больницу попали двое человек, еще 10 задержала полиция.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Конфликт произошел на летней площадке возле торгового центра на Бассейной. Один из участников драки несколько раз выстрелил из своего оружия.
Полицейские говорят, что в течение нескольких минут прибыли 7 экипажей патрульных и следственно-оперативная группа районного управления полиции.
Одна женщина получила касательное ранение ноги. Еще двух человек госпитализировали с ножевыми ранениями.
В Печерское управление полиции доставили 10 человек. С места происшествия изъяли стартовый пистолет.
Напомним, драка со стрельбой произошла в 4 утра в самом центре города – в Арене, что на Бессарабке. Причина конфликта неизвестна.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 февраля во Львове произошла массовая драка, во время которой избили двух патрульных полицейских.
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