Из специального "пластилина" была создана 3D-модель скульптуры, после чего она по частям будет вылита из бронзы. При этом основа композиции уже готова.

В Киеве в верхней части парка "Владимирская горка" установят новый фонтан, частью которого станет скульптура Архистратига Михаила.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Скульпторы уже начали финальный этап работ по изготовлению скульптуры Архистратига Михаила, который станет частью нового фонтана на Владимирской горке", – написал Кличко.

Он отметил, что недавно из специального "пластилина" была создана 3D-модель скульптуры, после чего она по частям будет вылита из бронзы. При этом основа композиции уже готова.

"Установим новый фонтан в верхней части парка "Владимирская горка", за Михайловским Златоверхим собором. Проект был одобрен консультативным советом по вопросам охраны культурного наследия при Департаменте охраны культурного наследия КГГА", – заявил Кличко.

Кличко сообщил, что фонтан со скульптурой Архистратига станет уже вторым фонтаном из предусмотренных проектом реконструкции парка "Владимирская горка". Первый установили при выходе из парка на пешеходно-велосипедный мост.

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