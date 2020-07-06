Изменить избирательный адрес теперь можно через интернет

До 9 сентября украинцы, которые постоянно проживают не по месту регистрации (в том числе внутренне перемещенные лица), могут изменить место голосования через интернет. "Так они смогут смогут проголосовать на местных выборах по месту фактического проживания", – сообщила пресс-служба Минцифры.

Чтобы изменить избирательный адрес, нужно подать заявление через личный кабинет избирателя и загрузить в него один из следующих документов:

справку внутренне перемещенного лица;

договор аренды жилья;

документ о праве собственности на жилье;

документ, удостоверяющий осуществление избирателем предпринимательской деятельности по определенному адресу;

документ, удостоверяющий пребывание в браке или в родственных отношениях с лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу;

документ, удостоверяющий осуществление избирателем ухода за лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу.

Идентификация лица и подпись заявления осуществляются с помощью электронной подписи.

Указанный избирательный адрес будет определен как постоянный. Он не подлежит изменению в течение шести месяцев.

Подать заявление можно по ссылке.

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