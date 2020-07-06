Динамика пандемии коронавируса в Украине стабилизируется, – Шмыгаль

Несмотря на рост в Украине в июне количества инфицированных коронавирусом, динамика течения пандемии стабилизируется, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании по коронавирусу, передает пресс-служба президента.

Сообщается, что показатели Минздрава показывают стабилизацию распространения коронавируса в стране: это отражается в статистике активных больных и уровня госпитализации, которая в последние недели почти не меняется.

Дополнительно министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что продолжает снижаться процент больных медработников. Сейчас он составляет 6%.

"Уменьшение количества медиков, которые заражаются коронавирусом, показывает, что все старания властей по защите медицинских работников на передовой были правильными и имеют результат. Помню, в начале эпидемии больные медики составили пятую часть всех зараженных. Теперь такое ​​же пристальное внимание надо уделять общественным местам. Например, ресторанам, кафе или клубам. Надо требовать от них ответственности перед их клиентами. Люди платят деньги не за то, чтобы подхватить болезнь, от которой пока нет вакцины", – сказал президент Владимир Зеленский.

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