В Херсонской ОГА хотят иметь больше военных на территории области
На выездном заседании комитета по обороне ВР будут решать, что нужно сделать для улучшения защиты Херсонской области от возможной внешней агрессии.
Председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев прокомментировал заявления о возможном вторжении России в Украину со стороны аннексированного Крыма, сообщило издание "Крым.Реалии".
"Мы активно в последнее время общаемся по этому поводу с руководством оперативного командования "Юг", Генеральным штабом. Способствуем тому, чтобы подразделения Вооруженных сил, расположенные на территории нашей области, чувствовали себя комфортно, чтобы вооруженные силы наращивали свое присутствие в нашей области", – сказал Гусев.
Он также сообщил, что 8 июля состоится выездное заседание комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, где "будем рассматривать комплекс мероприятий, необходимых для того, чтобы Херсонщина была защищена". Где именно будет проходить это заседание, Гусев не сказал.
Напомним, ранее бывший командующий сил США в Европе Бен Ходжес заявил, что Россия в сентябре во время учений "Кавказ-2020" может атаковать Украину и захватить дамбу в Херсоне ради восстановления водоснабжения в Крыму. "Они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за нехватки воды, а потом скажут, что у них нет выбора", – считает он.
Командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев считает, что сейчас нет непосредственной угрозы вторжения войск России на территорию Украины, в том числе и со стороны оккупированного Крыма. Однако, по его словам, в ВСУ "отрабатывают планы реагирования на все военные угрозы, в том числе, и на Таврическом направлении".
Командующий ВМС Алексей Неижпапа сказал, что для Украины угроза полномасштабной агрессии со стороны России актуальна с 2014 года.
В Кремле отрицают возможность вторжения в Украину. Пресс-секретарь президента РФ назвал сообщение об этом "абсолютной глупостью" и "искусственным нагнетанием антироссийской истерии".