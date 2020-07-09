СБУ задержала сепаратистов, планировавших создать "Запорожскую народную республику"

Во время обысков у участников группы оперативники изъяли нагрудные знаки так называемых "ЛДНР" и РФ.

Сотрудники СБУ заявили о разоблачении группы сепаратистов, агитировавших за создание "Запорожской народной республики".

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Отмечается, что злоумышленники входили в состав одного из пророссийских радикальных движений, действующих на территории Украины, последователи которого выступают за отделение юго-восточных регионов для создания подконтрольных РФ псевдореспублик.

По данным следствия, после неудачной попытки захвата власти в Запорожье весной 2014 участники группы выехали в оккупированный Луганск. Там они занимались обустройством укреплений вокруг захваченных боевиками административных зданий, а позже начали сотрудничество с представителями силового блока "ЛДНР".

Вернувшись в Запорожье, сепаратисты должны были по заданию своих кураторов ожидать дальнейших указаний, связанных с подрывной деятельностью и нагнетанием обстановки в регионе.

"Накануне государственных праздников злоумышленники распространяли в городе деструктивные материалы с призывами к свержению конституционного строя, насильственной федерализации и создание фейковой "Запорожской народной республики", – рассказали в СБУ.

Во время обысков у участников группы оперативники изъяли нагрудные знаки так называемых "ЛДНР" и РФ, военную амуницию, а также сепаратистскую и коммунистическую символику.

В прошлом году СБУ задержала жительницу Запорожья, которая в соцсети призывала к созданию "Запорожской народной республики".

В июне 2020 году СБУ задержала мужчину, призывавшего к созданию "Одесской народной республики". Одессит наладил связи с пророссийскими боевиками из ОРДЛО и по их заданию размещал на различных страницах в соцсетях деструктивные материалы.