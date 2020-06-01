СБУ задержала мужчину, призывавшего к созданию "Одесской народной республики"
Одессит наладил связи с пророссийскими боевиками из ОРДЛО
В Одессе контрразведчики СБУ задержали местного жителя, который пытался дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе.
Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
Установлено, что одессит наладил связи с пророссийскими боевиками из ОРДЛО и по их заданию размещал на различных страницах в соцсетях деструктивные материалы. Он призывал жителей области поддержать псевдогосударственные образования "ЛДНР" и выход области из состава Украины, подстрекал к созданию так называемой "Одесской народной республики".
Силовики провели обыски по местам регистрации и проживания злоумышленника в Одессе. Найденные материалы свидетельствуют о его деятельности в ущерб госбезопасности.
Следователи органов безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.
Как ранее сообщал Фокус:
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