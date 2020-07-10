В Киеве дальнобойщику выписали рекордный штраф за перегруз на 21,8 тонн

В Киеве, на Столичном шоссе, водитель большегруза прошел весовой контроль, который показал перегруз на 21,8 тонн. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Общий вес нарушителя составил 61,84 тонн, это на 21,84 тонн больше от максимальной разрешенного. Водитель должен был ехать на Полтавщину.

В результате, дальнобойщику выписали рекордный штраф в размере 6 500 евро.

Недавно в Мининфраструктуры говорили, что до конца нынешнего года по Украине будет работать 54 комплекса автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion. На базе таких комплексов могут запустить и систему автоматического взыскания штрафов.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, Украина ежегодно тратит около 2 млрд грн на то, чтобы залатать дороги от ям, которые образовываются в результате превышения весовых норм перевозки грузов.